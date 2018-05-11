مظاهرة "إسرائيلية" تطالب بالإفراج عن الجنود الأسرى في قطاع غزة

تظاهر المئات من المستوطنين "الإسرائيليين" اليوم الجمعة بمنطقة النصب التذكاري إلى الشرق من مدينة غزة مطالبين بالإفراج عن الجنود المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها عائلة الضابط الأسير في قطاع غزة "هدار غولدين" لتحريك قضية الجنود المفقودين بالقطاع، وقام المشاركون بإطلاق عشرات الطائرات الورقية التي تحمل العلم "الإسرائيلي".

وفي السياق تمكنت عائلة "غولدين" من تجنيد مبلغ نصف مليون شيقل لصالح الحملة الإعلامية الجماهيرية التي بدأتها مؤخراً لتحريك قضية الجنود الأسرى سعياً لاستعادتهم.

وشارك في التظاهرة العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية "الإسرائيلية" من بينهم وزير الزراعة "أوري أرائيل" ورئيس تجمع اشكول "غادي يركوني".

وكانت كتائب القسام عرضت صور أربعة جنود إسرائيليين وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وتشترط حركة حماس أنّ أي مفاوضات مع الاحتلال "الإسرائيلي" تتعلق بصفقة تبادل أسرى، "لن تتم إلا بعد الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا".