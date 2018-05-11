60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

قال المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة فراس الدبس، إن نحو 60 ألفاً شاركوا بصلاة الجمعة اليوم برحاب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت وفود المصلين بدأت بالتدفق على المسجد المبارك منذ ساعات الصباح قادمة من مختلف ضواحي وأحياء القدس، والتجمعات السكانية داخل أراضي العام 48م، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من مسلمي جنسيات أجنبية.

وتزامنت صلاة الجمعة مع إجراءات مشدّدة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة، خلال استعداداتها الأمنية غير المسبوقة في القدس للاحتفال بنقل السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة بعد عدة أيام.

وشملت اجراءات الاحتلال تسيير ونصب دوريات عسكرية وشُرطية راجلة ومحمولة وخيالة وسط المدينة وفي الشوارع المتاخمة والمحاذية لسور القدس التاريخي، ونصب حواجز مباغتة وطيارة في الشوارع والطرقات بمحيط المدينة المقدسة.