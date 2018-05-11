إصابة صحفي الماني الجنسية برصاص الاحتلال شرق خانيونس

أصيب اليوم الجمعة، صحفي ألماني الجنسية في القدم برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن الصحفي الألماني أصيب بالقدم أثناء تغطيته الصحفية لمسيرة العودة شرق خانيونس، مشيراً إلى ان الصحفي كان يلبس شارة الصحفي والدرع الواقي.

وبين مراسلنا إلى أن الطواقم الطبية اخلت الصحفي الألماني من المكان، ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وصرّح رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، سلامة معروف، بأن هناك ازديادًا ملحوظًا طرأ على وتيرة دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس الماضي.

وقال معروف في تصريح لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء (8-5)، إن عدد الصحفيين الأجانب الذين دخلوا القطاع مؤخرًا يُقدر بالعشرات، مرجحًا ارتفاع العدد حتى الـ 14 من أيار/ مايو الجاري؛ حيث من المقرر أن تبلغ الفعاليات ذروتها.

ومن بين آلاف المتظاهرين السلميين على طول الشريط الحدودي لشرق قطاع غزة، يستهدف الاحتلال للصحفيين بشكل متعمد، وهو ما تؤكده لجنة دعم الصحفيين؛ بهدف منع الطواقم الصحفية المحلية والأجنبية من التغطية لحقيقة ما يجرى من اعتصام سلمي على الحدود.

وكان صحفيان فلسطينيان هما ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم الصحفية، إلى جانب إصابة عشرات الصحفيين بالرصاص الحي والغازات السامة.