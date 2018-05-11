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حماس تعقب على قرار الاحتلال منع رفع الأذان بالقدس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:33 - 11 مايو 2018
السفارة الامريكية في القدس السفارة الامريكية في القدس
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عقّبت حركة "حماس" على الأنباء التي تحدثت عن عزم شرطة الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان في مدينة القدس المحتلة يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع احتفالات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقالت حماس على لسان عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق: "مع نقل السفارة الامريكية للقدس وفي تحدٍ لمشاعر المسلمين وشعائرهم، يمنع الاحتلال مساجد القدس من رفع الآذان".

وأضاف أبو مرزوق في تغريده عبر حسابه الرسمي في (تويتر) اليوم الجمعة : "يجب أن نرفض القرار"، متابعًا : "لا يستطيع أحد أن يمنع الفلسطينيين من رفع الآذان من أسطح المنازل وفي الشوارع والحارات، وفي كل مكان يتواجد فيه مقدسي يجب ان يرفع الاذان متحديًا القرار".

 

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