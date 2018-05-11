إصابة واعتقالات بمواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في القدس

أصيب مواطنٌ واعتقل 4 آخرين ظهر اليوم الجمعة، عقب اعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المشاركين في فعالية سلمية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، احتجاجا على نبش القبور في هذه المقبرة الاسلامية، وكذلك احتجاجا على عزم الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس الأسبوع المقبل.

وشارك عشرات المواطنين في الفعالية التي نظمت احتجاجا على نبش قوات الاحتلال للمقبرة، والتي بدأت قبل ثلاثة أشهر، وذلك في محاولة لإقامة ما تسميه بمتحف التسامح، إلى جانب عدة مقرات للمستوطنين، وإنشاء مسارات خاصة لهم.

وأطلق جنود الاحتلال الذين انتشروا بكثافة في المقبرة ومحيطها، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين، واعتدوا بالضرب المبرح بالهروات على آخرين، واعتقلوا شابين على الأقل.

كما اعتدى جنود الاحتلال على الصحفيين الذين يقومون بتغطية الحدث، ومن بينهم طاقم تلفزيون فلسطين، حيث قاموا بتحطيم الكاميرا والمعدات التابعة له، وطردوهم من المكان، ومنعوهم من التغطية، فيما حول الاحتلال شوارع القدس المحتلة ومحيط المقبرة إلى ثكنة عسكرية، ونشر المئات من جنوده وعدد كبير من أفراد الشرطة.