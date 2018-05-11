الاحتلال يقنص شاباً أطلق بالونات علم فلسطين شرق مدينة غزة

أصيب قبيل ظهر اليوم الجمعة، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لحظة إطلاقه بالونات بألوان علم فلسطين شرق مدينة غزة.

وأفاد مصادر صحفية، بأن قناصة الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على شاب لحظة إطلاقه بالونات بألوان علم فلسطين قرب موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في قدمه، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وأكد أن عشرات المواطنين بدأوا يصلون إلى مناطق الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، استعداداً للمشاركة في مسيرة العودة للجمعة السابعة على التوالي.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، انتشرت في عدة نقاط أقامتها على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع، لتقديم الإسعافات للجرحى والمصابين برصاص الاحتلال وقنابله المسيلة للدموع.

وأوضح أن عدد من الشبان يقومون بإطلاق طائرات ورقية بألوان العلم صوب المناطق الحدودي شرق القطاع، في رسالة إلى العالم حول سلمية المسيرات الشعبية في إطار فعاليات العودة.