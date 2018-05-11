الصحة: المستشفيات والنقاط الميدانية على جاهزية عالية للتعامل مع احداث المسيرة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. اشرف القدرة ان اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة تتابع الوضع الميداني لحظة بلحظة.

وأوضح القدرة ان المستشفيات والنقاط والمراكز الصحية وانتشار سيارات الإسعاف مواكبة لفعاليات الجمعة السابعة من مسيرات العودة الكبرى.

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، "مسيرات العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، من المقرّر أن تبلغ ذروتها في 15 أيار/ مايو الجاري الذي يصادف ذكرى "النكبة"، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 53 فلسطينيا بينهم 6 شهداء احتجز الجيش الإسرائيلي جثماينهم ولم يسجلوا لدى وزرة الصحة، وأصاب 8 آلاف آخرين، منذ انطلاق فعاليات "مسيرة العودة".