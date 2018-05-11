ايران: إذا تصرفت إسرائيل تجاهنا بحماقة فسندمر تل اببيب وحيفا

نقل التلفزيوني الإيراني عن رجل الدين البارز أحمد خاتمي قوله يوم الجمعة إنه إذا تصرفت "إسرائيل" بحماقة فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا.

وقال خاتمي في خطبة الجمعة في جامعة طهران "سنطور قدراتنا الصاروخية رغم الضغوط الغربية... لتعرف إسرائيل أنها إذا تصرفت بحماقة فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا بالكامل".

واضاف خاتمي أن الاتحاد الاوروبي لا يقل عن أمريكا في نقض تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران.

وتطرق إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي ومزاعم ترامب حول إيران، قائلا إن "هذه المسألة قدمت لنا دروسا وعبر ومن بينها أنه يجب عدم الثقة بالأعداء لأن الذي ليس له دين ومبدأ فلن يكون ملتزما بالمبادئ ولا ينفذ تعهداته"، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

وأوضح خاتمي أن أعداء إيران لا يحترمون أي قانون ومعاهدة، لذلك يجب أن يتحلى الشعب الإيراني باليقظة والحذر لأن الأعداء كلهم من فصيلة واحدة.

واضاف ان الاتحاد الأوروبي لا يقل عن أمريكا شيئا في نقض العهود، فالأوروبيين نكثوا بالعهود، وكان من المفترض أن يوظفوا الاستثمارات (في إيران) لكنهم لم يفعلوا، واتخذوا القدرة الصاروخية الإيرانية ذريعة، وألغوا عقد شراء الطائرات، وبالتالي فإن قائد الثورة حدد مهلة لهذه المسألة، بأن عليهم (الدول الاوروبية) التعويض عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في الأسابيع المقبلة، وإذا لم يفعلوا ذلك فإن الشعب الإيراني لن يبقى في هذا الاتفاق.