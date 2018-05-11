غباء مستوطن يتسبب بحرق الأحراش "الإسرائيلية" شرق غزة

بغباء مستفحل.. حاول مستوطنون "إسرائيليون" صباح اليوم الجمعة إطلاق طائرة ورقية حارقة تجاه الأراضي الزراعية داخل قطاع غزة لكن محاولتهم باءت بالفشل.

يُشار إلى أن غبائهم في إطلاق الطائرات الورقية تجاه قطاع غزة تمثل في عدم قدرتهم بتحديد تجاه الرياح التي كانت تسير داخل الأراضي المحتلة عكس (هواهم).

وذكرت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية" أن طائرة حارقة أطلقها مستوطنون تجاه قطاع غزة لكنها سقطت داخل حقول المستوطنين ما تسبب في نشوب حريق شرق موقع (ناحل العوز شرق الشجاعية).

يذكر أن "الطائرة الورقية"، هي فكرةٌ مستحدثة للشباب الفلسطيني المُبدع؛ لإيلام العدو "الإسرائيلي" الذي يفتك في المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى، عبر ربط زجاجات حارقة في ذيل الطائرة الورقية ثم إلقائها تجاه الأحراش في الأراضي المحتلة الأمر الذي يؤدي لإشعال حرائق كبيرة تستنفر طواقم الإطفاء "الإسرائيلية".

وفي ذات السياق أعلنت "إسرائيل" مؤخراً أنها ستحاول إيجاد حلول للتعامل مع الطائرات والبالونات التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من المناطق الشرقية للقطاع تجاه البلدات والمستوطنات "الإسرائيلية" لكن محاولاتها باءت بالفشل.





