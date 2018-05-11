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اندلاع حريق الأراضي المحتلة شرق غزة بفعل طائرة ورقية حارقة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:20 - 11 مايو 2018
طائرة ورقية طائرة ورقية
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اندلع ظهر اليوم الجمعة، حريق في الأراضي المحتلة شرق منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وأحدث الحريق أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية للاحتلال "الإسرائيلي".

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال المتواجدين في المكان حاولوا جاهدين إخماد الحريق.

 

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