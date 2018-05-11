اندلاع حريق الأراضي المحتلة شرق غزة بفعل طائرة ورقية حارقة

اندلع ظهر اليوم الجمعة، حريق في الأراضي المحتلة شرق منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وأحدث الحريق أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية للاحتلال "الإسرائيلي".

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال المتواجدين في المكان حاولوا جاهدين إخماد الحريق.