موقف نوير وانزعاجات روبن الأبرز في صحف ألمانيا

تناولت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، موضوعات عدة على صفحاتها إلا أن جاهزية مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لكأس العالم، هو الحدث الأبرز للمتابعين هناك.

وخصصت صحيفة "Abendzeitung" جزءًا من غلافها للحديث عن موقف صاحب الـ32 عامًا معنونة: "لائق لكأس العالم؟ نوير نفسه يشك في ذلك".

يُذكر أن نوير تعرض لإصابة في القدم في سبتمبر/أيلول الماضي، وخضع لعملية جراحية، ويأمل في اللحاق بمباراة نهائي كأس ألمانيا هذا الشهر، ضد آينتراخت فرانكفورت، الأمر الذي سيحدد بشكل كبير ذهابه لمونديال روسيا.

وفي سياق آخر، تصدرت صورة كريستيان تيتز المدير الفني لنادي هامبورج، غلاف صحيفة "فوسبال بيلد" التي عنونت: "تيتز مدربًا لهامبورج حتى لو هبط الفريق"

ويحتل هامبورج المركز قبل الأخير بفارق نقطتين عن فولفسبورج صاحب المركز الـ16، الذي يضمن لصاحبه خوض مباراة فاصلة على البقاء في البوندسليجا مع ثالث دوري الدرجة الثانية، وذلك قبل الجولة الأخيرة من الدوري.

وأبرزت الصحيفة شعور آريين روبن، نجم الفريق البافاري بانزعاجات عضلية مجددًا خلال تدريبات البايرن أمس الخميس.

وكذلك ألمحت الصحيفة إلى غضب جماهير شالكه، من لاعبها ماكس ماير بعدما رفض الأخير تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف، معنونة: "ماير تحت تهديد صافرات استهجان الجماهير".

كما ركزت الصحيفة على الأخبار التي تربط ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، إذ عنونت: "الريال قدم 260 مليون يورو من أجل نيمار".

وسلطت الصحيفة الضوء على اعتزال شتيفان كيسلينج، مهاجم باير ليفركوزن بنهاية الموسم الحالي، معنونة: "كيسلينج يضع حدًا لمسيرته".

وأشارات الصحيفة إلى اهتمام بوروسيا دورتموند بخدمات توماس ديلاني، نجم وسط فريق فيردر بريمن.

وفي السياق ذاته عنونت صحيفة "كيكر": "ديلاني مرشح للانتقال إلى دورتموند".