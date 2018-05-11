(جمعة النذير) لحظة بلحظة..

توافد عشرات الآلاف من المواطنين في الجمعة السابعة من مسيرة العودة الكبرى منذ ساعات الصباح إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة تأكيداً على حقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة، تحت شعار (جمعة النذير).

ونصبت خيام العودة على بعد 700 متر عن السياج الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات طيلة أيام الأسبوع.

وذكرت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة، ان عدد الشهداء منذ بداية الفعاليات التي انطلقت بتاريخ (30 مارس الماضي) 47 شهيداً ونحو 8536 جريحاً دون ان يشكل المتظاهرين أي خطرٍ على جنود الاحتلال "الإسرائيلي".

فلسطين اليوم تتابع (لحظة بلحظة) أحداث الجمعة السابعة "جمعة النذير":

2:35 إصابة الصحفي محمد الثلاثيني بقنبلة غاز في القدم شرقي خانيونس

2:30 اصابتان بنيران الاحتلال في منطقة أبو صفية شرق جباليا

2:15 الهلال الأحمر: إصابة بالرصاص الحي و7 بالرصاص المطاطي و30 حالة اختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس

2:00 مظاهرة حاشدة قرب حاجز بيت ايل شمال البيرة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى

1:53 إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

1:50 اندلاع حريق في أراضي زراعية في الأراضي المحتلة شرق غزة

1:39 وزارة الصحة: 47 شهيداً و8536 جريحاً منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى في 30 آذار الماضي

1:30 قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين شرق خانيونس

12:40 إقامة صلاة الجمعة في كافة خيام العودة الخمسة المقامة شرق قطاع غزة

12:33 اشتعال الاحراش داخل ناحل عوز شرق غزة بفعل طائرة ورقية حارقة.

12:13 إصابة متظاهر برصاص الاحتلال في القدم بمخيم العودة شرق مدينة غزة.

8:33 قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه متظاهرين قرب مخيم العودة شرقي بلدة خزاعة.