ريال مدريد يتمهل ويلقي الكرة في ملعب نيمار

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يتحرك نحو التعاقد مع نيمار إلا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيخوضه الفريق الملكي أمام ليفربول في مدينة كييف الأوكرانية يوم 26 مايو/آيار الجاري.

وأوضحت الإذاعة أن ريال مدريد سوف ينتظر أن يبلغ نيمار إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن الفريق لريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يتمهل قبل إتمام صفقة البرازيلي، موضحة أن الخطوة المقبلة في يد نيمار بطلب الرحيل عن الفريق الباريسي.

وأوضحت بعض الصحفية الإسبانية، اتفاق ريال مدريد مع نيمار من أجل القدوم في الصيف المقبل بصفقة لن تقل عن 260 مليون يورو.

وكان نيمار قد انتقل لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، قادمًا من برشلونة.