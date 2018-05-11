الدفاع الجوي السوري يفرض معادلة جديدة مع "إسرائيل" بـ "البانستير والسام 5"

لم يمض سوى أشهر قليلة على حادثة إسقاط الطائرة الإسرائيلية (F16) من قبل الدفاعات الجوية السورية في شهر فبراير الماضي، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العمق السوري، الذي يتعرض لمؤامرة دولية على أرض، من خلال دعم الإرهاب من أطراف غربية وعربية، للنيل من الجيش السوري، وصولاً إلى الرد على الغارات التي نفذها العدو الإسرائيلي مؤخراً في مطار تيفور وأهداف عسكرية أخرى، إلى جانب تصديه للعدوان الإسرائيلي بالدفاعات الروسية المعتمدة على البانستير والسام 5 الروسيتين.

المنظومة الروسية SAM5 .. بنسختها الإيرانية المطورة S200

S200 أو SAM5 هي منظومة دفاع جوي بعيدة المدى روسية الصنع، صُممت لكي تعترض الأهداف عالية الارتفاع، وأحد أهم أهدافها الاستراتيجية الدفاع عن المساحات الواسعة من الأراضي ضد القاذفات المهاجمة و الطائرات الإستراتيجية.

تتكون كل بطارية SAM5) ) من 6 قاذفات صواريخ ورادار التحكم بالنيران، ويمكن أن تتصل بمحطة رادارية بعيدة المدى، أي يمكن أن يتحكم الجيش السوري في الصواريخ عبر قواعد عسكرية بعيدة، وفق آلية المحطات الرادارية البعيدة عن مكان الإطلاق.

مواصفات المنظومة:

الطول: 100 أمتار.

القطر: 200سنتيمتر مع معززات الدفع بدونها 80 سنتيمتر

أقصى عـرض لفتحة الجنيحات بالذيل: 165 سم.

الوزن عند الإطلاق: 10000 كيلو غرام تقريبا.

الرأس الحربي: شديد الإنفجار

عدد قواذف منصة الاطلاق: 1 على منصة إطلاق ثابتة

طريقة التوجيه: توجيه لاسلكي في المرحلة الأولى، ثم توجيه راداري إيجابي

وسيلة الدفع: محرك ذو ثلاث مراحل دفع.

المدى الأقصى: 300 كيلو متر

المدى الأدنى: 80 كيلو متر

الارتفاع الأقصى: 30 كيلو متر

يذكر أنَّ الجيش الإيراني، قام بتعديل وتطوير المنظومة، لتزداد قوةً ودقة في إصابة الهدف، فيما ذكرت مصادر إعلامية أنَّ الجيش الإيراني قد زود الجيش السوري بالمنظومة المُعدلة والأكثر فعالية في الميدان.

منظومة الدفاع الجوي الروسية البانستير C1

صممت المنظومة الروسية لحماية المنشآت المدنية والعسكرية المختلفة، ولتغطية الأنظمة الصاروخية المضادة للجو المتوسطة والبعيدة المدى، مثل S400 – S300 لذلك فهي قادرة على مجابهة جميع أنواع التهديدات المعادية سواء كانت طائرات مقاتلة، مروحيات، طائرات دون طيار أو صواريخ كروز الأمريكية، ويمكنها تدمير الأهداف البرية والبحرية ذات الدرع الخفيف، وذلك على مديات تصل إلى 20 كم وارتفاع حتى 15 كم.

النظام بوسعه إطلاق النار في حالة الحركة والتوقف وبإمكانه متابعة 20 هدف في وقت واحد وإطلاق الصواريخ على 4 منها. وتصل سرعة الصاروخ إلى 1300 م/ث.

يمكن تنصيب النظام في وضعيات ثابتة تمامًا، كما يمكن تنصيبه على عربة مدولبة أو مجنزرة وذلك حسب رغبة الجيوش المالكة للمنظومة.

تسليح المنظومة ومواصفاتها.

يعتمد تسليح نظام بانتسير على 12 ماسورة تحمل صواريخ من نوع 57E6 (النسخة التصديرية 57E6-E) مع مدفعين ذاتيين ثنائيين من نوع 2A38M مضادين للطيران عيار 30 ملم.

مواصفات صاروخ 57E6-E:

النوع: صاروخ أسرع من سرعة الصوت

السرعة القصوى: 1300 م/ثا

السرعة عند مدى 18 كم: 780 م/ثا

السرعة القصوى للهدف: 1000 م/ثا

مدى الهدف: 1.2-20 كلم

ارتفاع الهدف: 5-15 كلم

وزن الرأس الحربي: 20 كلغ

وزن الرأس المتفجر: 5.5 كلغ

مواصفات مدفع ثنائي 2A38M:

النوع: مدفع مضاد للطيران

العيار: 30 ملم

قوة النيران: 2500 طلقة/دقيقة (لكل مدفع)

المدى: 200-4000 م

الارتفاع: 0-3000 م.