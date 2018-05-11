نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان

أبلغ والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إدارة فريق باريس سان جيرمان، بأن نجله يريد الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكشفت الصحيفة على غلافها الصادر صباح اليوم، الجمعة، أن والد نيمار، اجتمع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع بعض مسؤولي ريال مدريد، في باريس.

لكن على الجهة الأخرى، فإن النادي الباريسي يعتبر نيمار لا يقدر بثمن، وغير متاح بأي شكل، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت مؤخرًا اقتراب نيمار من ريال مدريد، مقابل 260 مليون يورو.