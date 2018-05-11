إصابة 3 شبان.. والاحتلال يعزز إمكاناته لمواجهة الطائرات الورقية والبالونات

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات الاختناق شرق مدينة غزة جراء إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدودي النار والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المتظاهرين السلميين في الجمعة السابعة لمسيرة العودة.

وأفاد مراسلنا، أن جنود القناصة الإسرائيلية استهدفوا ثلاثة شبان بالرصاص الحي أثناء محاولتهم إطلاق بالونات تجاه المستوطنات المحاذية قطاع غزة.

وأوضح، أن التعزيزات العسكرية الإسرائيلية على الحدود ملحوظة، من اسلاك شائكة وسواتر ترابية وقناصة واليات، بهدف التصدي للطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها المتظاهرون.