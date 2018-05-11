توافد الآلاف باتجاه مخيمات العودة للمشاركة في جمعة "الإعداد والنفير"

تشهد أجواء قطاع غزة حركة طيران استطلاع "إسرائيلي" كثيفة وعلى مستويات منخفضة، في الوقت الذي بدأ فيه الفلسطينيون إلى المشاركة في الجمعة السابعة لمسيرة العودة التي أطلق عليها "جمعة الإعداد والنفير"، على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن آلاف المواطنين بدأوا بالتوافد إلى مخيمات العودة في المناطق الخمسة من جباليا شمالاً وحتى رفح جنوباً للمشاركة في الجمعة السابعة لمسيرات العودة "جمعة الاعداد والنفير".

وأوضح أن أجواء قطاع غزة تشهد حركة طيران استطلاع نشطة منذ ساعات الصباح، وتتركز على الحدود الشرقية للقطاع، حيث مكان التظاهرات السلمية في مخيمات العودة.

من جهة أخرى، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي تحصيناته على الحدود الشرقية للقطاع من خلال نشر القناصة والاسلاك الشائكة والسواتر الترابية والحواجز الأسمنتية، للتصدي للمتظاهرين السلميين.

وأكد أن جنود الاحتلال باشروا بإطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المتظاهرين ما تسبب في إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وأضاف، أن التظاهرات تشتد عقب صلاة الجمعة، حيث يتوجه المواطنون بعد أدائهم الصلاة في حافلات باتجاه خيام العودة.

ويخشى الإسرائيليون من تدهور الأوضاع في 15 أيار الجاري، التي تصادف الذكرى السبعين للشعب الفلسطيني، وموعد نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي حظي برفض فلسطيني وعربي واسلامي ودولي، كونه يخالف الاتفاقات الدولية.