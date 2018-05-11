الاتحاد الأوروبي: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

قالت المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيانتشيتش، الخميس، إن بروكسل "أكدت مرارا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة، تعليقا على استهداف تل أبيب، ليلة الأربعاء الخميس، ما قالت عنه مواقع إيرانية في سوريا؛ ردا على ما قالت إنه قصف طال مواقعها من قبل مجموعات تابعة لطهران.

وأضاف البيان أن "التقارير بشأن هجمات إيرانية من داخل سوريا طالت مواقع للجيش "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، والتي ردت عليها "إسرائيل" بقصف أهداف إيرانية في سوريا، مقلقة للغاية".

وأضاف: "ندعو جميع الجهات الإقليمية الفاعلة إلى التحلي بضبط النفس، وتجنب أي تصعيد يزيد من تقويض الاستقرار الإقليمي".

في وقت سابق الخميس، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن عمليته جاءت رداً على قصف قوات إيرانية مواقع له في هضبة الجولان المحتل، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وهو ما نفته طهران.

وسادت منطقة الجولان حالة استنفار شديد، خلال الأيام الماضية، عقب تهديد طهران بالانتقام من هجمات "إسرائيلية" استهدفت، في الأشهر والأسابيع الأخيرة، عدة مواقع في سوريا، استشهد فيها ضباط إيرانيون.

وتحتل "إسرائيل" مناطق واسعة من هضبة الجولان، التي تعدّ جزءا من الأراضي السورية، منذ حرب يونيو/ حزيران عام 1967، وفي العام 1981 أعلنت ضمّها، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك.