"إسرائيل" تحكم القبضة الأمنية على سفاراتها في العالم

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لجميع سفاراتها وممثلياتها حول العالم بتشديد الأمن والحراسة حولها تخوفاً من ضربة إيرانية رداً على العدوان الإسرائيلي على مواقع إيرانية في سورية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل ومن أجل تنفيذ مخطط الحماية لرعاياها حول العالم، طلبت المساعدة من بعض الدول وخصوصا "الحساسة" منها، للمشاركة في تأمين الحماية للمقرات.

كما وتضمنت التوصية من السفراء تغيير نمط حياتهم وجداول أعمالهم خلال الفترة القادمة تخوفا من محاولات المس بهم، حيث ترى "إسرائيل" أن استهداف أي سفارة أو مؤسسة يهودية حول العالم هو أحد أكبر الاحتمالات التي قد تنفذها إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" تعتبر أمريكا الجنوبية نقطة ضعف، إذ ترى أن لإيران مركز قوي هناك.