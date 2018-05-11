يديعوت: شرطة الاحتلال تعلن الاستنفار ومسيرة العودة ستشعل الأوضاع

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن قوات الشرطة الاسرائيلية وضعت فى حالة استنفار قصوى قبيل حلول ذكرى النكبة الـ 70 للفلسطينية، والتي سيتم خلالها نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوم الاثنين القادم سيكون قابلاً للاشتعال، لذلك قررت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" نشر الالاف من أفرادها وقوات حرس الحدود في القدس والمدن والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل.

وأجرت قيادة شرطة الاحتلال نقاشاً داخلياً، قرر خلاله تقليص الاحتكاك بين الاسرائيليين والفلسطينيين في القدس المحتلة كما تم بحث الوضع المتدهور على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان والمسيرة الكبرى في قطاع غزة والتي من شأنها إشعال الوضع.