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نجاة عائلة دوابشة من الحرق بعد اقدام المستوطنين على حرق منزلهم في دوما

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 09:06 - 11 مايو 2018
عائلة دوابشة عائلة دوابشة
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نجت عائلة دوابشة في قرية دوما جنوبي نابلس، من الاحتراق بعد أن أقدم مستوطنون على إضرام النار بمنزل أحد أفراد العائلة فجر الجمعة.

وأكدت مصادر محلية أن المستوطنين ألقوا زجاجات حارقة شديدة الاشتغال على منزل المواطن ياسر أحمد عبد الفتاح دوابشه بعد أن قاموا بتحطيم الحماية الخارجية لإحدى النوافذ ولاذوا بالفرار.

وأكد دغلس أن الأهالي استطاعوا إخماد النيران قبل أن تحصل كارثة حيث أن المواطنين كانوا داخل المنزل وقد وصلت طواقم الإطفاء إلى المكان ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

يشار إلى أن المستوطنين ارتكبوا جريمة سابقة بحق عائلة دوابشة عندما أقدموا على حرق منزل، وتوفي جميع أفراد العائلة باستثناء طفل تماثل للشفاء ليكون شاهداً على جرائم قطعان المستوطنين.

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