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6000 مستوطن يقتحمون قبر يوسف تحت حراسة قوات الاحتلال

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 08:26 - 11 مايو 2018
مستوطنون يقتحمون قبر يوسف مستوطنون يقتحمون قبر يوسف
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اقتحم آلاف المستوطنين فجر اليوم الجمعة، "قبر يوسف" بمدينة نابلس تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحجة أداء طقوسهم "الدينية التلمودية".

وذكرت مصادر عبرية أن 6000 شخص اقتحموا قبر يوسف بينهم وزير الزراعة "الإسرائيلي" وأعضاء كنيست وقائد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة.

وقال وزير الزراعة "الإسرائيلي" أوري أرييل: "جئنا إلى هنا للصلاة من أجل شعب إسرائيل وسلامته".

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال سيرت دورياتها في محيط المقام، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه، كما منعت طاقم تلفزيون فلسطين من الاقتراب من المكان للقيام بعمله الصحفي.

 

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