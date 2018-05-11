الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بفعالية في "جمعة النذير" على حدود غزة

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة السابعة لمسيرات العودة على حدود غزة التي أطلقوا عليها "جمعة النذير"، ضمن برنامج مسيرة العودة الذي انطلق في الذكرى الـ 42 ليوم الأرض.

وقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إن الإسم هو رسالة واضحة للعالم بأن الفلسطيني لن يقبل بغير القدس عاصمة لدولته.

ودعت الفصائل الفلسطينية كافة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة بفعالية في "جمعة النذير" على طول حدود قطاع غزة وفي أرجاء الضفة الغربية، والتوجه لنقاط التماس للاشتباك مع الاحتلال.

يشار إلى أن عدد شهداء مسيرة العودة منذ انطلاقها في 30 آذار/ مارس الماضي وصل إلى 47 شهيداً ونحو 8536 جريح.