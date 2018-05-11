الطقس: جو غائم جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون الفرصة خلال ساعات الليل مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ومعتدلا فوق بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ومعتدلا فوق بقية المناطق،ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.