أبرز مزايا تحديث واتس آب الجديد على iOS

حصل تطبيق واتس آب على تحديث جديد على منصة iOS وفر للمستخدمين الكثير من المميزات الجديدة والتي تتنوع بين مميزات عامة، ومميزات تستهدف المستخدمين في عدد من المناطق المحدودة في الوقت الحالي، على أن تصل لبقية المستخدمين خلال الفترات المقبلة. ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، فإن أبرز المزايا العامة التي وفرها التطبيق هي دعم وضع صور داخل صورة "Picture-in-Picture"، والذى تم دعمه سابقًا على فيس بوك وانستجرام وغيرهم، وهو ما يعنى أنه عندما يتلقى المستخدم أي فيديو في الرسائل سيكون قادر على تشغيله والاستمرار في تصفح أي شيء على الهاتف في نفس الوقت.

كذلك فإن التطبيق حصل على بعض المزايا المتعلقة بالمشرفين مثل القدرة على إزالة حقوق الإدارة من المشاركين الآخرين، وهو الأمر الذى يحتاج أن يكون المستخدم مسؤول عن المجموعة وليس مشرف، كذلك فإن مدراء المجموعة يمكنهم الآن اختيار من يمكنه تغيير موضوع أو رمز أو وصف المجموعة من المشرفين الآخرين.

وفيما يتعلق بالمميزات المتاحة فى بعض المناطق دون غيرها، فإن مستخدمي واتس آب في أوربا سيجدوا الآن خيار لتأكيد العمر ""لا يقل عن 16 عام" وذلك عند محاولة تسجيل حساب على واتساب، وهذا الشرط تم تفعيله الأسبوع الماضي في تحديث سياسة الخصوصية وليتوافق مع اللوائح الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

حصل تطبيق واتس آب على تحديث جديد على منصة iOS وفر للمستخدمين الكثير من المميزات الجديدة والتي تتنوع بين مميزات عامة، ومميزات تستهدف المستخدمين فى عدد من المناطق المحدودة في الوقت الحالي، على أن تصل لبقية المستخدمين خلال الفترات المقبلة.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، فإن أبرز المزايا العامة التي وفرها التطبيق هي دعم وضع صور داخل صورة "Picture-in-Picture"، والذى تم دعمه سابقًا على فيس بوك وانستجرام وغيرهم، وهو ما يعنى أنه عندما يتلقى المستخدم أي فيديو في الرسائل سيكون قادر على تشغيله والاستمرار في تصفح أي شيء على الهاتف في نفس الوقت. كذلك فإن التطبيق حصل على بعض المزايا المتعلقة بالمشرفين مثل القدرة على إزالة حقوق الإدارة من المشاركين الآخرين، وهو الأمر الذى يحتاج أن يكون المستخدم مسؤول عن المجموعة وليس مشرف، كذلك فإن مدراء المجموعة يمكنهم الآن اختيار من يمكنه تغيير موضوع أو رمز أو وصف المجموعة من المشرفين الآخرين. وفيما يتعلق بالمميزات المتاحة فى بعض المناطق دون غيرها، فإن مستخدمي واتس آب فى أوربا سيجدو الآن خيار لتأكيد العمر " "لا يقل عن 16 عام" وذلك عند محاولة تسجيل حساب على واتساب، وهذا الشرط تم تفعيله الأسبوع الماضي في تحديث سياسة الخصوصية وليتوافق مع اللوائح الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.