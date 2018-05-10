مركز الوفاء للمسنين بغزة يكرم الغرفة التجارية

كرم وفد إدارة "مركز الوفاء لرعاية المسنين" غرفة تجارة ومحافظة غزة وذلك لجهودهم المبذولة في دعم حقوق المسنين.

وضم الوفد رئيس مجلس إدارة "جمعية الوفاء الخيرية"، د.جمال خصوان ونائبه م. أحمد أبوراس ومدير مركز الوفاء لرعاية المسنين م. بسمان العشي ومسؤول "العلاقات العامة والإعلام" بالمركز أ.عطية الوادية.

وكان في استقبال وفد "الوفاء" عن الغرفة الحاج وليد خالد الحصري رئيس غرفة وتجارة وصناعة محافظة غزة ومدير الغرفة بسام مرتجى، ومدير العلاقات العامة في الغرفة ماهر الطباع، وعضو الغرفة جهاد بسيسو.

ورحب الحصري بزيارة وفد المركز للغرفة، حيث قال "إن هذا لقاء طيب مبارك وإنه لشرف كبير لنا في الغرفة أن نستقبلكم وكلنا فخر واعتزاز بمركز الوفاء لرعاية المسنين".

وأضاف "أسأل الله أن يقدرنا على خدمة أبائنا كبار السن وتقديم كل ما يلزم لهم وأسأل الله أن يحفظهم ويسدد خطاهم" ، مشيرًا إلى ضرورة العمل مع إدارة المركز من أجل مساعدة المسنين وتقديم لهم أفضل الخدمات.

وقدم رئيس مجلس إدارة "جمعية الوفاء الخيرية" د. جمال خصوان شكره وتقديره للغرفة لوقوفها إلى جانب فئة المسنين وكبار السن المهمشة في المجتمع

و أثنى د. جمال خصوان على الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية لخدمة المجتمع الفلسطيني، معتبرًا أن خدماتها تعود بالنفع على كل أبناء المجتمع الفلسطيني.

وأكد د. خصوان على أن مركز الوفاء يسعى من خلال إطلاق حملة "#برهم_واجب_علينا" لتقديم أفضل الخدمات لكبار السن رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وقال مدير مركز الوفاء م. بسمان العشي "إن المركز الذي يرعى المسنين على مدار الساعة مجاناً ومدى الحياة أطلق حملة "#برهم_واجب_علينا" لرفع نسبة التوعية بحقوق كبار السن وتعزيز مكانتهم في المجتمع وإبراز دور المركز في ذلك إضافة إلى توفير احتياجات المسنين الأساسية، وإنقاذ المركز من خطر توقف الخدمات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه قطاع غزة

وفي ختام الزيارة، كرم وفد "مركز الوفاء" الغرفة التجارية لدروها في حمل رسالة الوفاء الانسانية ، وقدم رئيس الغرفة درع شكر لوفد المركز تقديرًا لزيارتهم الغرفة.





