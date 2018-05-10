اصابة 10 مواطنين في حادث سير غرب نابلس

اصيب 10 مواطنين بجروح بين متوسطة وطفيفة في حادث سير وقع بين مركبتين قرب بلدة دير شرف غرب نابلس مساء اليوم الخميس، بحسب ما افاد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات.