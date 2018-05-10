الجهاد الاسلامي: الأيام المقبلة ستؤسس لمرحلة فاصلة والاحتلال إلى زوال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في غزة عبد الجواد العطار، أن الأيام القادمة ستشكل نقطة مفصلية، وستؤسس لمرحلة جديدة من مراحل النضال الوطني.

وقال القيادي العطار خلال كلمة له في معرض التراث الوطني الذي أقامته دائرة العمل النسائي التابعة للجهاد بالمحافظة الوسطى، في مخيم العودة شرق البريج بعنوان (تراثنا هويتنا وطريق عودتنا) بمناسبة الذكرى الـ70 للنكبة قال "إن شعبنا سيثبت في ذكرى النكبة أنه لن ولم ينس حقه في العودة يوما، وأن الصغار حملوا هموم الكبار وساروا على خطاهم من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال".

وبين أن يومي 14و 15 من مايو الجاري سيشهدان زحفا جماهيريا هادرا يؤكد التمسك بالثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة.

وتابع العطار قائلًا: " 70 عاما والمجاهدون يشرعون البنادق في وجه العدو ويرفضون الاستسلام بالرغم من كل المؤامرات والانحياز الدولي للقاتل في وجه المقتول والمظلوم، إلا أنهم يدركون أن الاحتلال عابر، ولا بقاء له على أرضنا الطاهرة".

وأوضح العطار أنه في ظل كل الهيمنة القائمة والظلم التاريخي الذي تتعرض له القضية الفلسطينية لا يملك أحد أن يتنازل عن ذرة تراب من فلسطين، مشددا على أن شعبنا عائد إلى أرضه ومدنه وقراه التي هُجِّر منها قسرا، وأن القدس ستبقى عربية إسلامية رغم الصلف الصهيوني.

وأضاف - وهو يشير إلى السلك الفاصل من داخل مخيم العودة- "هذا المكان سيكون شاهدا على الزحوف الهادرة التي ستقتلع ظلم الاحتلال وستظهر بشاعته، فنحن ماضون إلى أرضنا وسيعود اللاجئون إلى ديارهم مهما طال الغياب".

وحيا العطار دماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحي، مباركا جهود الأخوات المنظمات للمعرض، داعيا في الوقت ذاته إلى المزيد من فعاليات إحياء ذكرى النكبة حتى العودة وتقرير المصير.