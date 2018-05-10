اشتعال النيران في مخازن بمخيم العروب شمال الخليل

لا زال الدفاع المدني يحاول السيطرة على نيران اشتعلت في مخزن بمخيم العروب.

وأفادت مصادر محلية، بأن سيارة اطفاء هرعت الى مخيم العروب، بعد اندلاع نيران في مخازن يمتلكها المواطن حسن ابو شمعة.

وأضافت المصادر، أن المخازن تحتوي فلاتر وزيوت معدنية، وقد ارتفعت السنة اللهب ما يزيد عن ١٥ متر، وقد شوهدت أعمدة الدخان على بعض مئات الامتار من المخيم.

وقد ناشد المواطنون بلدية الخليل، لإرسال إطفائية لإسناد إطفائية الدفاع المدني لضخامة النيران.

وفي وقت لاحق دفعت بإطفائية لإسناد الدفاع المدني.

وناشد الدفاع المدني الأهالي بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لامتداد النيران للمنازل.