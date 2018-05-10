ريفلن: المواجهة مع ايران قد بدأت وستستمر طويلا

رغم التصريحات التي أدلى بها وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان في مؤتمر هرتسليا التي قال فيها بان القصف الاسرائيلي لسوريا قد كان مرحلة وانتهت، إلا ان رئيس كيان الاحتلال كان له رأي آخر، فقد صرح روفي رفلن في مؤتمر هرتسليا بان المواجهة بين "اسرائيل" وايران ستستمر لفترة طويلة.

وقال ربفلن: " الآن اسرائيل تتواجد في خضم مواجهة طويلة مع إيران، فقبلتنا نحو مواجهة مستمرة مع الجمهورية الاسلامية في ايران، وقد ثبت ذلك عبر الارشيف الذي حصل عليه الموساد حول ملف ايران النووي".

و لفت ريفلن الى أن "اسرائيل" عازمة على منع تسلح ايران بسلاح الدمار الشامل وستمنع التواجد العسكري الايراني في سوريا او لبنان لجانب تسليح حزب الله وحماس على يد ايران، معتبراً هذه الامور بأنها تهديد فوري ومزعج لــ "اسرائيل" في هذه الايام.

واضاف ريفلن قائلا: "الايرانيون يتواجدون الآن هنا على حدود اسرائيل في سوريا وهم بمثابة تهديد فوري، وفي نهاية الامر هناك تداعيات ملقاة على اكتافنا، فالمعركة ملقاة على اكتافنا وعلى جيشنا".