كتائب الأقصى: لن نصمت أمام عقوبات السلطة المفروضة على غزة

طالبت كتائب شهداء الأقصى في فلسطين اليوم الخميس، رئيس السلطة محمود عباس برفع العقوبات عن غزة والدفع باتجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لمواجهة كافلة الحلول التصفوية.

كما، وطالبت الكتائب في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أبناء غزة للانحياز التام ورفع أصواتهم عاليا في مواجهة الحصار ونحن لن ننتظر طويلاً ولن نصمت مهما كلفنا من ثمن".

ودعت الكتائب جماهير الشعب الفلسطيني بالالتفاف حول مجمل الخطوات التي سيتم الاعلام عنها، والمشاركة الفاعلة يوم الاحد الموافق 13/مايو في تمام الساعة الرابعة عصراً في العرض العسكري الكبير والاعتصام المفتوح لكتائب شهداء الأقصى في ارض السرايا في مدينة غزة.

وشددت الكتائب على أنها ستعتصم في الساحات العامة حال تعنت السلطة والرئاسة في الاستمرار في فرض الإجراءات العقابية.



