نتنياهو: من يستهدفنا سنستهدفه في العمق

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن إيران اجتازت الخطوط الحمراء، وردنا العسكري كان كما خطط له إذ أن الجيش شن هجوم موسع ضد اهدافٍ إيرانية، ولن نسمح لإيران بالتمركز في سوريا"، على حد زعمه.
وأضاف نتنياهو في كلمة متلفزة موجهة للعالم: بفضل جهوزيتنا العالية فإن صورايخنا تصدت للصواريخ الإيرانية ولم يسقط أي صاروخ على إسرائيل، وإنني هنا أسجل افتخاري في الجيش الإسرائيلي الذي يتواجد في خضم معركة متواصلة.
وتابع: بالأمس اوصلت رسالة واضحة لنظام بشار الاسد بان الأهداف التي ننوي قصفها هي اهدافٌ إيرانية، ولكن عمل إن الجيش السوري ضدنا فسوف نواجهه بالطريقة التي واجهنا فيها الأهداف الإيرانية، ولمجرد تفعيل البطاريات السورية ضد طائراتنا قصفنا البطاريات، على حد قوله.
ودعا العالم إلى الوقوف صفاً واحداً لمنع تواجد قوة القدس الإيرانية في سوريا، خاتماً رسالته "من يريد أنْ يستهدفنا سنستهدفه أضعافاً مضاعفة، هكذا فعلنا وهكذا سنفعل"، على حد زعمه.
وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوان جوي واسع واسع ضد أهداف في سورية، فيما زعمت أنه ردًا على إطلاق نحو 20 قذيفة من سورية نحو منطقة الجولان المحتلة، كما وتزعم إسرائيل أن "فيلق القدس" الإيراني يقف وراءها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 28 طائرة حربية إسرائيلية من نوع أف 15 وأف 16، "شاركت في الاغارة على الأراضي السوري وأطلقت 60 صاروخاً".
العدوان الإسرائيلي إستهدف بحسب الدفاع الروسية، مواقع تمركز القوات الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي في دمشق وجنوب سوريا،مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي السوري "أسقطت أكثر من نصف الصواريخ الإسرائيلية".
بيان وزارة الدفاع الروسية يأتي بعد سقوط عشرات الصواريخ التي فشلت منظومة القبة الحديدية في اعتراضها، على 4 مجمعات عسكرية إسرائيلية أساسية في الجولان المحتل، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي على مناطق في القنيطرة جنوب البلاد.
وأكدت مصادر ميدانية للميادين أن الرزمة الأولى من الصواريخ التي استهدفت المواقع الإسرائيلية شملت أكثر من 50 صاروخاً، وكل مجمع من المجمعات المستهدفة يضم عدة مراكز عسكرية إسرائيلية أساسية.
أما الأهداف والمراكز فهي: مركز عسكري رئيسي للاستطلاع الفني والالكتروني، مقر سرية حدودية من وحدة الجمع الصوري 9900، مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الالكتروني، مركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية واللاسلكية بالسلسلة الغربية، محطات اتصالات لأنظمة التواصل والإرسال، مرصد لوحدة أسلحة دقيقة موجهة أثناء عمليات برية، مهبط مروحيات عسكرية، مقر القيادة العسكرية الإقليمية للواء 810، مقر قيادة قطاع كتائب عسكرية في حرمون، المقر الشتوي للوحدة الثلجية الخاصة "البنستيم".
مصادر الميادين شددت على أن أي رد فعل عسكري إسرائيلي سيواجه بـ "عمليات أقوى وأثقل في عمق الكيان الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن إسرائيل أصدرت توجيهات بضرورة التكتم على أية تفاصيل.
وطٌلب من المستوطنين في الجولان المحتل الدخول إلى الملاجئ بعد سماع صفارات الإنذار في المنطقة.