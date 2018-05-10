نتنياهو: من يستهدفنا سنستهدفه في العمق

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن إيران اجتازت الخطوط الحمراء، وردنا العسكري كان كما خطط له إذ أن الجيش شن هجوم موسع ضد اهدافٍ إيرانية، ولن نسمح لإيران بالتمركز في سوريا"، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو في كلمة متلفزة موجهة للعالم: بفضل جهوزيتنا العالية فإن صورايخنا تصدت للصواريخ الإيرانية ولم يسقط أي صاروخ على إسرائيل، وإنني هنا أسجل افتخاري في الجيش الإسرائيلي الذي يتواجد في خضم معركة متواصلة.

وتابع: بالأمس اوصلت رسالة واضحة لنظام بشار الاسد بان الأهداف التي ننوي قصفها هي اهدافٌ إيرانية، ولكن عمل إن الجيش السوري ضدنا فسوف نواجهه بالطريقة التي واجهنا فيها الأهداف الإيرانية، ولمجرد تفعيل البطاريات السورية ضد طائراتنا قصفنا البطاريات، على حد قوله.

ودعا العالم إلى الوقوف صفاً واحداً لمنع تواجد قوة القدس الإيرانية في سوريا، خاتماً رسالته "من يريد أنْ يستهدفنا سنستهدفه أضعافاً مضاعفة، هكذا فعلنا وهكذا سنفعل"، على حد زعمه.

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوان جوي واسع واسع ضد أهداف في سورية، فيما زعمت أنه ردًا على إطلاق نحو 20 قذيفة من سورية نحو منطقة الجولان المحتلة، كما وتزعم إسرائيل أن "فيلق القدس" الإيراني يقف وراءها.