صورة: مهاتير محمد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا

أدّى رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام ملك البلاد، محمد الخامس، بعد فوز تحالفه بغالبية مقاعد البرلمان بالانتخابات العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية، أن مهاتير (92 عاما) أدى اليمين أمام ملك البلاد، محمد الخامس، في القصر الملكي بالعاصمة كوالالمبور.

وحضر مراسم حلف اليمين، رئيس المحكمة العليا، تون راوس شريف، والسكرتير العام للحكومة علي حمسا.

وبذلك، يصبح مهاتير محمد، سابع رئيس وزراء للبلاد، منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 1957.

وتم تعيين وان عزيزة اسماعيل عقيلة نائب رئيس الوزراء الاسبق أنور ابراهيم المسجدون حاليا، في منصب نائب رئيس الوزراء وهي أول إمرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ ماليزيا.

وسبق أن تولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده خلال الفترة بين يوليو/تموز 1981 وأكتوبر/تشرين الأول 2003، حيث قدم استقالته "طواعية".

والأربعاء، أظهرت نتائج رسمية من لجنة الانتخابات الوطنية بماليزيا، فوز تحالف "الأمل" المعارض بقيادة مهاتير محمد، بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات العامة.

وحصد تحالف "مهاتير" 122 مقعدًا، مقابل حصول تحالف الجبهة الوطنية (الائتلاف الحاكم السابق) على 76 مقعدًا، من إجمالي المقاعد البالغ عددها 222.



