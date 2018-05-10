"مستشفى الأقصى" تعتذر عن استقبال المواطنين يومي 14 و 15 الجاري

أعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عن قيامها بإيقاف خدمة العيادة الخارجية بالمستشفى ليومي 14 و 15 من الشهر الجاري، استعدادا للأحداث المحتملة في هذين اليومين بالتزامن مع فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان صحفي، أنها ستضطر لوقف استقبال المواطنين في اليومين المذكورين بسبب حالة الطوارئ التي ستكون بها استعداداً لمسيرة العودة الكبرى وتركزيها في هذين اليومين.

وتقدمت الإدارة بالاعتذار من المواطنين عن هذا التوقف الخارج عن إدارتها، لكنه يأتي تماشياً مع الأوضاع في القطاع.