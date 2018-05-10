كشف بأسماء المقبولين للحج بغزة ممن قدموا طلبات للجنة



أعلنت لجنة الحج في وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن أسماء حجاج قطاع غزة المقبولين في موسم الحج لهذا العام 1437ه/ 20187م من الذين تقدموا بطلبات للوزارة.

وقالت لجنة الحج: "إن الأسماء تشتمل على حجاج من الأسماء المجدولة حسب القرعة بدل مؤجلين من كل محافظة، واستبدال بدل وفيات، وتنازل من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى إضافة محارم".

وطالبت اللجنة الحجاج الواردة أسماؤهم في الكشوفات التوجه مباشرة للإدارة العام للحج والعمرة بمقر وزارة الأوقاف بغزة لتسديد الدفعة الأولى من الرسوم والبالغة 1000 دينار أردني تمهيدا لإيداعها في البنك.

وأكدت على ضرورة تسليم جواز سفر ساري المفعول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/5/2018م وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 16/5/2018م.

وشددت على أن هذه الخطوة الطبيعية تأتي تداركاً للوقت ورغبة من الوزارة في تسريع الإجراءات المتعلقة بموسم الحج، داعية الراغبين في الاطلاع على أسماء الحجاج أضغط هنا