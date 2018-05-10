حركة المجاهدين تبارك قصف المواقع الصهيونية في الشمال

باركت حركة المجاهدين الفلسطينية القصف الصاروخي المقاوم على المواقع الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذا العمل المقاوم هو جزء من الرد الطبيعي على الانتهاكات الصهيونية بحق بلداننا العربية ومقدراتها.

وأضافت الحركة أن هذا الرد المقاوم يفشل كل محاولات تغيير مفهوم العدو -المتمثل في العدو الصهيوني- لدى الأمة وشعوبها الحية المقاومة.

وأكدت الحركة أن زمن السكوت عن الاعتداءات الصهيونية باتجاه شعوبنا وأمتنا أصبح خلف ظهورنا.

وختمت الحركة تصريحها مؤكدة أن المقاومة الموحدة في كل الجبهات قادرة على إيلام العدو ودحره عن كافة أراضينا المحتلة