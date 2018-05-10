ليبرمان: جبهتنا الداخلية لن تكون جاهزة للحرب خلال ال5 سنوات المقبلة

قال وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، في كلمته التي ألقاها في مؤتمر هرتسيليا، إن "إسرائيل" لن تكون جاهزة للصمود في أوضاع الطوارئ والحروب بدون تطبيق خطة خمسية تستمر على مدار خمسة سنوات لتحصين الجبهة الداخلية في "إسرائيل".

ووفقا لموقع يديعوت أحرنوت، أكد ليبرمان في إطار كلمته التي تطرق فيها إلى المواجهة مع إيران، أن "إسرائيل" بحاجة لخطة خمسية لتحصين الجبهة الداخلية بتكلفة تصل قيمتها إلى5 مليار شيقل، مقسمة على سنوات الخطة الخمسة.

وأضاف ليبرمان، أنه يوجد لدينا خطة لاستثمار 150 مليون شيقل حتى نهاية العام الحالي 2018، وذلك من أجل تحسين جهوزية وتحصين الملاجئ العامة.

وتطرق وزير الحرب ليبرمان إلى التحديات التي تواجه الجيش في تحصين الجبهة الداخلية، كاشفا أنه جرى تخصيص 37 ألف شيقل لكل مستوطن في غلاف غزة، من أجل حمايته والدفاع عنه.