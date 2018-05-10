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تغيير أوامر إطلاق النار تجاه مطلقي الطائرات الورقية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:41 - 10 مايو 2018
الطائرات الورقية الطائرات الورقية
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قالت مصادر عسكرية رفيعة في قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال إن الجيش يعتزم تغيير أوامر إطلاق النار على مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة تجاه الأراضي المحتلة.

ووفقا لموقع "واللا" العبري فإن الأوامر العملياتية الجديدة للقوات في الميدان تهدف إلى استهداف مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة من خلال إطلاق النار المباشرة عليهم.

وأضافت المصادر أن الأوامر الجديدة جاءت في أعقاب الخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعون الإسرائيليون في غلاف غزة والتي تقدر بملايين الشواقل بسبب الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها الفلسطينيون لحرق الحقول الزراعية والأليات الهندسية المنتشرة على الحدود من أجل بناء الجدار الحدود.

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