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ترامب يحدد زمان ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:06 - 10 مايو 2018
ترامب وجونغ أون ترامب وجونغ أون
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ان القمة التاريخية المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ستعقد في سنغافورة في 12 حزيران المقبل.

وقال في تغريدة: "سنعمل معا لجعلها لحظة مميزة جدا من أجل السلام العالمي"، وذلك بعد ساعات من عودة ثلاثة أميركيين افرجت عنهم كوريا الشمالية.

 

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