ترامب يحدد زمان ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ان القمة التاريخية المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ستعقد في سنغافورة في 12 حزيران المقبل.

وقال في تغريدة: "سنعمل معا لجعلها لحظة مميزة جدا من أجل السلام العالمي"، وذلك بعد ساعات من عودة ثلاثة أميركيين افرجت عنهم كوريا الشمالية.