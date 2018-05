ترامب يحدد زمان ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ان القمة التاريخية المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ستعقد في سنغافورة في 12 حزيران المقبل.

وقال في تغريدة: "سنعمل معا لجعلها لحظة مميزة جدا من أجل السلام العالمي"، وذلك بعد ساعات من عودة ثلاثة أميركيين افرجت عنهم كوريا الشمالية.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!