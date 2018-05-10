الرد السوري على العدوان الإسرائيلي يتصدر مواقع التواصل

مشاعر جياشة انسكبت على مواقع التواصل الاجتماعي فور وصول الأنباء عن قيام الجيش العربي السوري بقصف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

خلال دقائق فقط بدأ أصبحت جملة (الجولان المحتل) الأولى على قائمة الأكثر تغريداً في فلسطين على موقع التغريدات المصغرة "تويتر".

وتناقل النشطاء مقاطع الفيديو التي تتضمن إطلاق الجيش السوري للصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل، وسط حالة من البهجة والفخر بمحور المقاومة الذي رسم من جديد قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية.

وشنت سوريا فجر الخميس هجوما صاروخياً استهدف عدة مراكز "إسرائيلية" رئيسة وذلك رداً على العدوان الصهيوني الذي يستهدف باستمرار الأراضي السورية.

وبحسب "قناة الميادين" فإن عشرات الصواريخ السورية استهدفت أربعة مجمعات عسكرية "إسرائيلية" رئيسية، فيما نقل شهود عيان سماع دوي انفجارات كبيرة واشتعال حرائق كما رصدت حركة كثيفة لسيارات الإسعاف.

وقال الناشط مالك أبو الهيجا: "عاصمة الياسمين تمطر الجولان المحتل بوابل من الصواريخ المقدسة، هذي دمشق التاريخ والعمق والحضارة، يقول مظفر النواب "إياك وأن تزرع اسرائيل برأسك" ولذلك لا اطلب من أحدكم اصطفاف سياسي، بل اخلاقي ضد الكيان الصهيوني".

من جانبه كتب الناشط عمار الصافي: "الصواريخ السورية تدك الجولان المحتل لا أحد من الحكام يجرؤ على تأييدها وأما الصواريخ الإسرائيلية تدك دمشق نرى الفرح والتبريك من هؤلاء الحكام الأعراب".

وفي ذات السياق كتب الناشط خاطر شاهين، " كل التحية لأصحاب الهامات العالية الذين أطلقوا زخات الصواريخ على الجولان المحتل، وإلى الذين أسقطوا صواريخ العدوان، هذا فعل الرجال الذين لا ترعبهم غطرسات العدوان".

الشعب #السوري على السطوح يتفرج على الصواريخ طالعه و نازله و الصهاينة مثل الجرذان قي الملاجىء ✌????#سوريا_الأسد pic.twitter.com/H2rQ1vLAh7 — Ali hashim (@alihashimS) May 9, 2018

الجيش العربي #السوري يوجه ضربة صاروخية مكثفة للجيش #الإسرائيلي في #الجولان المحتل — معين زيد (@m99e99n99) May 10, 2018

الجيش العربي السوري يحقق المفاجاة الكبرى التي انتظرها كل الشرفاء حيث قام باستهداف وتدمير مواقع عسكرية صهيونية في الجولان المحتل بصواريخ نوعية ومن ثم قام بكل بسالة باسقاط معظم الصواريخ الصهيونية التي ردت باستهداف دمشق ليحقق الجيش العربي النصر الساحق والتاريخي#سوريا_تقصف_اسرائيل — مصطفى الشاعر ???????? (@Mustafa_549) May 10, 2018