وكيل وزارة العمل: نسبة البطالة في جنين الأدنى

قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة إن نسبة البطالة في جنين الأدنى خلال السنتين الأخيرتين في فلسطين.

وأعلن سلامة خلال لقائه محافظ جنين إبراهيم رمضان، اليوم الخميس، عن اعتماد مدربين للعمل في المشاريع التي فازت فيها المحافظة من خلال برنامج التشغيل.

وأعرب سلامة عن شكره للمحافظ على تعاونه وطاقم المحافظة لإنجاح المشروع والعمل على تسهيل كافة المعيقات، مشيدا بوضع التشغيل في المحافظة.

من جهته، أشاد رمضان بدور مجلس التشغيل الذي يرفد المحافظة وجهات الإنتاج والتدريب بالكوادر الفنية المناسبة، والعمل على متابعة هذه المشاريع، خاصة بعد قرار الوزارة بتعيين كوادر للتدريب على أجهزة كان مشروع التشغيل قد وفرها لمؤسسات تدريبية في المحافظة.