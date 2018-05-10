رفح: "الجهاد" تواصل فعالياتها وأنشطتها داخل مخيم العودة

تواصل حركة الجهاد الاسلامي بمحافظة رفح فعالياتها داخل مخيم العودة، حيث نظمت مساء اليوم الأربعاء، فعالية بعنوان: "عودتنا حق لا تنازل عنه" بحضور قيادة وكوادر الحركة في المحافظة.

وأكد المسؤول المحلي في الحركة بالمحافظة خالد زنون، أن هذه المرحلة هي محطة نضالية بارزة في حياة شعبنا، مشيداً بدور المشاركين بالمسيرات والذين أثبتوا حضورهم لتصل رسالتهم لكل العالم، بأنه لا عودة عن حق العودة.

وأوضح أن المشاركة في فعاليات مسيرات العودة هي أقل ما يمكن فعله للتعبير عن تمسكنا بحقوقنا، لأن من له حق يجب أن يطالب به ويسعى خلفه بكل الوسائل المتاحة.

وترحم زنون على شهداء مسيرات العودة الكبرى، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكداً في السياق أن شعبنا بكافة أطيافه أكبر من المؤامرة وأعظم من التحديات.

ودعا زنون للاستمرار في الفعاليات والمزيد من الإبداع، وصولاً ليوم 14 مايو.

من جانبه، شدد الاستاذ القذافي القططي ممثل الجهاد في لجنة القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رفح أن الفلسطينيين ينظرون إلى ما أبعد من الصفقات المشبوهة التي يحاول أن يمررها كيان الاحتلال.

وبين أن شعبنا يرنو إلى بلاده المحتلة ولا يمكن أن يقبل بفتات الحلول.

وقال القططي: "رسالتنا أن ينظر إلينا العالم والمجتمع الدولي بكلتا العينين، فشعبنا مظلوم، وحقه كفلته كل الأعراف والقوانين الدولية".

وبين أن الفعاليات متواصلة وتتزايد يوما بعد الآخر وصولا للحدث الأكبر في يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.

وفي ختام الفعالية، كرمت الحركة عوائل الشهداء، ولفيف من جرحى مسيرات العودة، بالإضافة للفائزين في بطولة كروية سابقة.