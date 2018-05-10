موظفو الجمارك بمعبر رفح يحتجون لعدم صرف رواتبهم

علق العاملون في دائرة الجمارك والمكوس بمعبر رفح البري عملهم اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وأكد الموظفون، على أنهم سيشرعون في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية بداية الأسبوع المقبل في حال لم تصرف الرواتب، مطالبين حكومة التوافق بشرعة الاستجابة لمطالبهم، لا سيما وأنهم على رأس عملهم منذ استلام الحكومة لمعابر القطاع في الأول من نوفمبر العام الماضي.

وفي ذات السياق، دعت نقابة الموظفين العموميين ومفوضية الأسرى والمحررين وتفريغات 2005، للمشاركة في الرافض لعدم تنفيذ قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصرف رواتبهم.

كما وطالب المشاركون في الاعتصام، اليوم الخميس برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة وإلغاء قانون التقاعد الإجباري