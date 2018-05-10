الشعبية: الرد البطولي السوري تطور نوعي لمحور المقاومة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "الرد البطولي السوري على العدوان الصهيوني على الأراضي السورية واختراقه لسيادتها، هو تطور نوعي لمحور المقاومة ويرسم من جديد قواعد الاشتباك ويعزز من قوة الردع لمحور المقاومة للعدو الصهيوني ومن ورائه العدو الأمريكي وأذنابه من الرجعية العربية".

وشدد هاني ثوابثة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، خلال وقفة نظمتها الشعبية دعماً لسوريا في قطاع غزة، اليوم الخميس، على أن الجيش العربي السوري ومحور المقاومة أثبت قدرته على التصدي للعدوان الصهيوني، وحطم أي إمكانية لشن عدوان موسع.

وأوضح ثوابتة أنه لا يمكن فصل ما يدور من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عما يجري في الأراضي السورية، لما تحمله القضية الفلسطينية من عمق وبعد عربي.

ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة تتضمن فصائل المقاومة الفلسطينية للوقوف في وجه العنجهية الصهيونية وردعها.

كما دعا الجماهير العربية إلى التحرك الشعبي لإدانة العدو الصهيوني ودعم الجيش العربي السوري ومحور المقاومة الذي يتصدى لدولة الإجرام الصهيونية.

وأكد ثوابتة استعداد الجبهة الشعبية للمشاركة مع محور المقاومة في ظل حدوث أي تطور على كل الجبهات.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أسفل برج "شوا وحصري" وسط في مدينة غزة، لافتات مؤكدة على دعم الجيش العربي السوري ومحور المقاومة.

وشنت سوريا فجر الخميس هجوما صاروخياً استهدف عدة مراكز "إسرائيلية" رئيسة وذلك رداً على العدوان الصهيوني الذي يستهدف باستمرار الأراضي السورية.

وبحسب "قناة الميادين" فإن عشرات الصواريخ السورية استهدفت أربعة مجمعات عسكرية "إسرائيلية" رئيسية، فيما نقل شهود عيان سماع دوي انفجارات كبيرة واشتعال حرائق كما رصدت حركة كثيفة لسيارات الإسعاف.



















