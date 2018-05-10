القوات السورية تؤكد جهوزيتها للدفاع عن شعبها من أي اعتداء "إسرائيلي"

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، جهوزيتها للدفاع عن الدولة السورية وسيادتها وأمن مواطنيها على الوجه الأكمل ضد أي عدوان "إسرائيلي" أو أي إرهاب داخلي.

وأشارت إلى أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من التصدي وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ "الإسرائيلية" المتتالية فجر اليوم، مبينة أن تلك الصواريخ "الإسرائيلية" كانت تستهدف عدداً من المواقع العسكرية على أكثر من اتجاه.

وقالت القيادة العامة في بيان لها اليوم الخميس: "عقب تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ "الإسرائيلية" سقط القسم المتبقي منها على الأراضي السورية ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة اثنين بجراح مختلة، إضافة إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية".

وشددت على أن تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ "الإسرائيلية" يؤكد من جديد على يقظة وجهوزية الجيش السوري في الدفاع عن غزة الوطن وسيادته ضد أي عدوان.

وأضافت: "في الوقت الذي تتصدى فيه قوات الدفاع للاعتداءات الإسرائيلية فإنها تؤكد على عقم أي محاولات لدعم الإرهاب المتداعي تحت ضربات جيشنا، ولن تؤدي مثل هذه الاعتداءات السافرة إلا إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الإرهاب على كامل الأراضي السورية، وإلى مزيد من الإصرار على استمرار قواتنا المسلحة الباسلة بالقيام بواجبها المقدس في الدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه على الوجه الأكمل، والقضاء على الإرهاب بمختلف مسمياته وأشكاله وأذرعه في الجمهورية العربية السورية".