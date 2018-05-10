الاحتلال يقمع مسيرة العودة السلمية في بيت لحم

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسيرة العودة السلمية، التي نظمتها فصائل العمل الوطني، ولجان المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان، في بيت لحم، لمناسبة الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.

وانطلقت المسيرة من وسط مدينة بيت لحم، بمشاركة ممثلي الفصائل الوطنية ومؤسسات اللاجئين، وصولا إلى احدى التلال المطلة على مستوطنة "بهار حوما" المقامة على جبل أبو غنيم.

وردد المشاركون هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، مؤكدين رفضهم لكافة قرارات الإدارة الاميركية بشأن القدس.

وقال مراسلنا إن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما ادى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد اللحام ، أن هذه المسيرة تؤكد حق شعبنا بالعودة والاستقلال ورفض المخططات الاسرائيلية والاميركية الرامية للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.