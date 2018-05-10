مظاهرة للموظفين في غزة احتجاجاً على قرارات الحكومة بوقف رواتبهم

تظاهر عشرات الموظفين، اليوم الخميس، في ساحة الجندي المجهول في غزة احتجاجا على قرارات حكومة التوافق حول وقف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر قرارا بإعادة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة عن شهر نيسان الماضي الا ان القرار لم ينفذ بعد حيث طالت الخصومات ما يقارب 50% من رواتب الموظفين عن شهر آذار الماضي.

وقال اسامة صيدم موظف سلطة طيران "ان الاستغناء عن موظفي سلطة الطيران يعني الاستغناء عن حلم الدولة الفلسطينية"، مشددا ان من تم احالتهم للتقاعد من موظفي سلطة الطيران هم من قاموا بتشغيل المطار على مدار أربع سنوات من عمله.

وقال "نحن موظفو سلطة الطيران جئنا لقضيتين اساسيتين قضية عامة تشمل جميع الموظفين والاجراءات الظالمة التي وقعت بحق الموظفين وهذا الكادر من الطبيعي لو تقاعد ان يعيده مرة اخرى في حال تشغيل المطار لأنه يفرض نفسه في كل المشاريع السياسية".

ودعا صيدم الى العودة عن كل الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة واعادة تحويلهم عن التقاعد المبكر.