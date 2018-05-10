قوات الاحتلال تستولي على قطعة أرض في "العيسوية"

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على قطعة أرض تعود لأحد سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة "المنفعة العامة".

وأفاد شهود عيان في البلدة، بأن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس اقتحمت البلدة برفقة قوات الاحتلال، وسلمت أحد أصحاب قطعة الأرض أمرا بمصادرتها لصالح ما أسمته البلدية العبرية بحجة "المنفعة العامة"، وسط أجواء متوترة في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة الواسعة والمتواصلة التي تشنها مؤسسات الاحتلال على البلدة وسكانها في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق البلدة وسكانها لوقف المواجهات ضده في البلدة.