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إصابات في عملية طعن قرب مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:17 - 10 مايو 2018
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أصيب ظهر اليوم الخميس، 3 "إسرائيليين" في عملية طعن نفذها شاب، قرب مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال مازالت تطارد منفذ العملية.

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