أبو مرزوق:حماس لن تطرح مبادرات اتجاه الاحتلال للتتخلص من عقوبات الرئيس

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، أن حركته لن تُبادر بطرح أي مبادرة اتجاه الاحتلال للتتخلص من عقوبات الرئيس محمود عباس المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما شدد أبو مرزوق في تغريدة له على "تويتر"، على أن حركته لم ولن توجه أو تبادر بأي رسالة للصهاينة لكونهم العدو الأول والأخير لشعبنا الفلسطيني وهو المسبب الأساسي لكل تلك المشكلات وهو المحتل لأرضنا والمنتهك لحقوق شعبنا".

وكانت صحيفة "الحياة اللندنية" نقلت، أمس الأول، أن دولاً غربية "تجري وساطة بين حركة حماس وإسرائيل حول هدنة طويلة الأمد ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وقالت الصحيفة: "إن هذه الاتصالات جاءت بمبادرة من حماس التي عرضت هدنة طويلة الأمد في مقابل رفع الحصار عن القطاع"، لافتةً إلى أن "إسرائيل استقبلت العرض، ووعدت بدراسته والرد عليه بعد مسيرات العودة الكبرى المقررة في قطاع غزة في ذكرى النكبة في 14 و15 الشهر الجاري".